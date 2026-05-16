वहीं, उन्‍होंने शॉर्ट गेंदों को लेकर कहा कि हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जोश इंग्लिस ने पिछले मैच में अलग तरह से खेला था। इसलिए हमें एक प्लान बनाना पड़ा और निश्चित रूप से मिच मार्श एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो शॉर्ट गेंद बहुत अच्छे से खेलते हैं। हम बस हार्ड लेंथ पर गेंद डालने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल टेस्ट मैच वाली लेंथ पर। पिच पर गेंद अच्छे से मूव कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत अच्छे शॉट खेले। हमने कुछ जगहों पर या कुछ गेंदों पर एग्जीक्यूशन में चूक की। पीछे मुड़कर देखें तो, जब ओपनिंग बैट्समैन आउट हो गए, तो हमें लगा कि आने वाले बैट्समैन को भी शुरुआत में मुश्किल हुई। उनके दोनों ओपनर्स ने एक बार फिर शानदार बैटिंग की।