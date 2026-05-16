‘पेपर-नोट पर बैन लगाओ’, दिग्गज क्रिकेटरों ने आकाश सिंह के वायरल चिट सेलिब्रेशन को बताया बकवास

Akash Singh Viral Celebration: आकाश सिंह ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शुक्रवार को शानदार आईपीएल डेब्‍यू किया। उन्‍होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दमदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 26 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए और इकाना स्टेडियम में अनोखे अंजाद में पेपर नोट सेलिब्रेशन किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आकाश ने पावरप्ले में सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और ओपनर संजू सैमसन को आउट किया और फिर एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर जश्न मनाया, जिस पर एक मैसेज लिखा था। इस सेलिब्रेशन ने जहां सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटौरीं हैं तो पूर्व बल्‍लेबाज अंबाती रायडू और पूर्व पेसर डेल स्‍टेन को यह कतई पसंद नहीं आया। इन दोनों पेपर नोट सेलिब्रेशन पर बैन लगाने की मांग की है।