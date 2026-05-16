CSK vs LSG: इकाना में लखनऊ का धमाका, चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, 7 विकेट से हारी CSK

CSK vs LSG 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया है। शुक्रवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एलएसजी ने सीएसके को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस हार के साथ चेन्नई का लगातार तीन मैचों से चला आ रहा जीत का सिलसिला भी टूट गया।