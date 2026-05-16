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CSK vs LSG: इकाना में लखनऊ का धमाका, चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, 7 विकेट से हारी CSK

CSK vs LSG Highlights: मिशेल मार्श के 38 गेंदों में 90 रनों के प्रहार से लखनऊ ने चेन्नई को चटाई धूल। कार्तिक शर्मा की 71 रनों की पारी गई बेकार, चेन्नई सुपर किंग अंकतालिका में छठे नंबर पर लुढ़की, पूरी मैच रिपोर्ट यहां पढ़ें।

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भारत

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Rahul Yadav

May 16, 2026

CSK vs LSG IPL 2026

CSK vs LSG IPL 2026 (Image: IANS)

CSK vs LSG 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया है। शुक्रवार को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एलएसजी ने सीएसके को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस हार के साथ चेन्नई का लगातार तीन मैचों से चला आ रहा जीत का सिलसिला भी टूट गया।

188 रन का लक्ष्य LSG ने आसानी से किया हासिल

सीएसके द्वारा दिए गए 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ ने सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की जीत में सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मार्श ने केवल 38 गेंदों में 90 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 7 छक्के शामिल रहे।

उनके अलावा जोश इंग्लिश ने 32 गेंदों में 36 रन बनाए, जबकि निकोलस पूरन ने 17 गेंदों में नाबाद 32 रन की तेज पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। मुकुल चौधरी 10 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद लौटे।

कार्तिक शर्मा ने खेली कप्तानी पारी

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट पर 187 रन बनाए थे। सीएसके की ओर से कार्तिक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 71 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे।

इसके अलावा शिवम दुबे ने 16 गेंदों में 32 रन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों में 25 रन का योगदान दिया, जिसकी बदौलत चेन्नई सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी।

आकाश महाराज सिंह की घातक गेंदबाजी

एलएसजी की ओर से आकाश महाराज सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट झटके। उनकी गेंदबाजी ने सीएसके की पारी की रफ्तार को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई।

पॉइंट्स टेबल में बढ़ी CSK की मुश्किलें

इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राह बेहद कठिन हो गई है। टीम अब अंकतालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई है। सीएसके के 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 12 अंक हैं।

वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। टीम की यह 12 मैचों में चौथी जीत रही और वह अंकतालिका में दसवें स्थान पर बनी हुई है।

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Published on:

16 May 2026 12:01 am

Hindi News / Sports / CSK vs LSG: इकाना में लखनऊ का धमाका, चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, 7 विकेट से हारी CSK

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