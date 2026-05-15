Thailand Open 2026: सात्विक-चिराग सेमीफाइनल में, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने फिर किया निराश

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी (Photo Credit: IANS)
Thailand Open 2026: भारत की शीर्ष पुरुष डबल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टॉप सीडेड भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 41 मिनट के मुकाबले में 21-12, 21-13 से सीधे गेमों में हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यह 2026 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर इवेंट में उनकी पहली सेमीफाइनल एंट्री है।
पहली बार जापानी जोड़ी के खिलाफ खेलते हुए सात्विक-चिराग शुरू से ही पूर्ण नियंत्रण में रहे। उन्होंने पहले गेम में शानदार शुरुआत की और 10-0 की भारी बढ़त बना ली। इंटरवल के बाद जापानी खिलाड़ियों ने कुछ वापसी जरूर की और स्कोर 10-14 तक पहुंचाया, लेकिन भारतीय जोड़ी ने संयम बनाए रखते हुए अपनी लय वापस पकड़ी और पहला गेम आसानी से अपने नाम कर लिया।
दूसरा गेम शुरुआती दौर में थोड़ा कड़ा रहा, जहां जापानी जोड़ी लगभग पूरे पहले हाफ में दो पॉइंट के अंदर रही। लेकिन सात्विक और चिराग ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने धीरे-धीरे अपनी बढ़त बनाई और मैच को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में समाप्त कर दिया। सेमीफाइनल में सात्विक-चिराग की जोड़ी का सामना मलेशिया की गोह से फेई और नूर इजुद्दीन अथवा स्कॉटलैंड के क्रिस्टोफर ग्रिमली और मैथ्यू ग्रिमली की जोड़ी से होगा।
दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने एक बार फिर निराश किया है। उन्हें जापान की अकाने यामागुची के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यामागुची ने सिंधु को 21-19, 18-21, 15-21 से हराया। यह मुकाबला 61 मिनट तक चला। सिंधु ने 15-11 के मजबूत हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के साथ मैच की शुरुआत की और पहले गेम में कड़ी टक्कर दी। 19-19 की बराबरी के बाद उन्होंने लगातार दो पॉइंट जीतकर पहला गेम 21-19 से जीत लिया।
दूसरे गेम में भी सिंधु मिड-गेम इंटरवल तक चार पॉइंट की बढ़त बनाए हुए थीं, लेकिन लगातार गलतियों के कारण यामागुची ने सात पॉइंट का सिलसिला चलाकर मैच का रुख पलट दिया। तीसरे गेम में जापानी खिलाड़ी ने अपना दबदबा बनाए रखा और मैच अपने नाम कर लिया।
भारत के शीर्ष पुरुष एकल खिलाड़ी लक्ष्य सेन क्वार्टरफाइनल में हारकर बाहर हो गए। विश्व नंबर 2 कुनलावुत विटिडसार्न के खिलाफ लक्ष्य को सीधे गेमों में 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला महज 53 मिनट में समाप्त हो गया। मैच की शुरुआत से ही लक्ष्य विटिडसार्न के पीछे रहे। पहले गेम में वे 2-11 से पिछड़ गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। लक्ष्य ने विटिडसार्न को काफी दबाव में डाला और पहला गेम 19-21 तक ले गए, फिर भी जीत उनके हाथ नहीं लगी।
दूसरे गेम में विटिडसार्न ने अपनी बेहतरीन डिफेंसिव खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने लक्ष्य को लगातार गलतियाँ करने पर मजबूर किया। लक्ष्य का शॉट सिलेक्शन इस गेम में खासा खराब रहा और कई मौकों पर उन्होंने शटल को लंबा या वाइड मार दिया। निराशा में लक्ष्य ने कई मजबूत स्थितियों से भी पॉइंट गंवाए, खासकर अटैकिंग शॉट्स में बार-बार नेट पर मारने की गलती की। लक्ष्य के बाहर होने के साथ ही पुरुष एकल वर्ग में भारत की चुनौती समाप्त हो गई
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