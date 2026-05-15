Thailand Open 2026: सात्विक-चिराग सेमीफाइनल में, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने फिर किया निराश

भारत के शीर्ष पुरुष एकल खिलाड़ी लक्ष्य सेन क्वार्टरफाइनल में हारकर बाहर हो गए। विश्व नंबर 2 कुनलावुत विटिडसार्न के खिलाफ लक्ष्य को सीधे गेमों में 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला महज 53 मिनट में समाप्त हो गया। मैच की शुरुआत से ही लक्ष्य विटिडसार्न के पीछे रहे। पहले गेम में वे 2-11 से पिछड़ गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। लक्ष्य ने विटिडसार्न को काफी दबाव में डाला और पहला गेम 19-21 तक ले गए, फिर भी जीत उनके हाथ नहीं लगी।