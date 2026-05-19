धोनी नहीं पहुंचे अहमदाबाद, अगले साल भी न के बराबर उम्मीद! बेहद शांति से कह गए CSK को अलविदा?

MS Dhoni not travelling to Ahmedabad: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच क्रिकेट जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। गुरुवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के आखिरी और सबसे अहम लीग मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ अहमदाबाद नहीं पहुंचे हैं। इस खबर ने करोड़ों थाला फैंस का दिल तोड़ दिया है और हर तरफ एक ही सस्पेंस गहरा गया है कि एमएस धोनी ने बहुत ही खामोशी से आईपीएल को हमेशा-कमेध के लिए अलविदा कह दिया है?