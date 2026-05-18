कमांडोज के बीच बंदूक थामे दिखे एमएस धोनी, फिटनेस पर पूछा ऐसा सवाल कि उड़ गए सबके होश

MS Dhoni NSG Camp Chennai Video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेलने वाले धोनी अचानक चेन्नई के एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) रीजनल हब पहुंच गए, जहां उनका एक बेहद अलग और धांसू अंदाज देखने को मिला। धोनी ने वहां जवानों के साथ वक्त बिताया, खतरनाक हथियारों से शूटिंग प्रैक्टिस की और अपनी फिटनेस को लेकर एक ऐसा मजेदार सवाल पूछ लिया, जिसने वहां मौजूद हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया। धोनी ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कमांडोज से पूछा, 'फिट लग रहा हूं ना?' यह सुनते ही सारे जवान मुस्कुरा दिए और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।