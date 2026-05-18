भारतीय टेस्ट टीम (फोटो सोर्स: IANS)
Sri Lanka vs India Test series: श्रीलंका और भारत के बीच टेस्ट सीरीज अगस्त के दूसरे हाफ में खेली जाएगी। दो टेस्ट की पक्की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने मैचों के लिए दो हफ्ते तय किए हैं, जो मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल का हिस्सा है। श्रीलंका क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये टेस्ट सीरीज 15 से 27 अगस्त के बीच खेली जानी है।
क्रिकबज ने बीसीसीआई और एसएलसी के सूत्रों के हवाले से कहा है कि ये दो टेस्ट लंका प्रीमियर लीग (LPL) के बाद खेले जाएंगे, जो 9 अगस्त को खत्म होगी। तय विंडो की जानकारी सीरीज से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ शेयर कर दी गई है, जिसमें इंडियन टीम भी शामिल है।
बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर श्रीलंका गए हैं। वे श्रीलंका क्रिकेट की स्थिति का जायजा लेंगे। इस बोर्ड को हाल ही में प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार ने भंग कर दिया था। सरकार ने तब से एक अंतरिम बॉडी, श्रीलंका क्रिकेट ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी नियुक्त की है।
बता दें कि भारत 6 जून को मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट के साथ अपने इंटरनेशनल मैच फिर से शुरू करेगा, जिसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी। इसके बाद टीम श्रीलंका जाने से पहले आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे का टूर करेगी।
|तारीख
|सीरीज/मैच
|मेजबान
|मैच
|जून 6-20
|भारत vs Afghanistan
|भारत
|1 Test, 3 ODIs
|जून 26-28
|आयरलैंड vs भारत
|आयरलैंड
|2 T20Is
|जुलाई 1-19
|इंग्लैंड vs भारत
|इंग्लैंड
|5 T20Is, 3 ODIs
|जुलाई 23-26
|जिम्बाब्वे vs भारत
|जिम्बाब्वे
|3 T20Is
|August 15-27
|श्रीलंका vs भारत
|श्रीलंका
|2 Tests, 2 T20Is
|सितंबर (तारीख तय नहीं)
|अफगानिस्तान vs भारत
|तय नहीं
|3 T20Is
|सितंबर 27- अक्टूबर 17
|भारत vs वेस्टइंडीज
|भारत
|3 ODIs, 5 T20Is
|सितंबर 19-अक्टूबर 4
|एशियन गेम्स 2026
|जापान
|T20Is
|अक्टूबर-नवंबर (तारीख तय नहीं)
|न्यूजीलैंड बनाम भारत
|न्यूजीलैंड
|2 Tests, 3 ODIs, 5 T20Is
|दिसंबर 13-27
|भारत बनाम श्रीलंका
|भारत
|3 ODIs, 3 T
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