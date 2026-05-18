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इंग्लैंड और जिम्बाब्वे टूर के बाद श्रीलंका में टेस्‍ट सीरीज खेलेगा भारत, जानें कब से कब तक होगी

Sri Lanka vs India Test series: भारतीय टीम इंग्‍लैंड और जिम्‍बाब्‍वे के दौरे के बाद श्रीलंका के दौरे पर दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलेगी। रिपोर्ट की मानें तो ये सीरीज 15 से 27 अगस्त के बीच खेली जाएगी।

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भारत

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lokesh verma

May 18, 2026

Sri Lanka vs India Test series

भारतीय टेस्‍ट टीम (फोटो सोर्स: IANS)

Sri Lanka vs India Test series: श्रीलंका और भारत के बीच टेस्ट सीरीज अगस्त के दूसरे हाफ में खेली जाएगी। दो टेस्ट की पक्की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने मैचों के लिए दो हफ्ते तय किए हैं, जो मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल का हिस्सा है। श्रीलंका क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये टेस्‍ट सीरीज 15 से 27 अगस्‍त के बीच खेली जानी है।

लंका प्रीमियर लीग के बाद शुरू होगी टेस्‍ट सीरीज

क्रिकबज ने बीसीसीआई और एसएलसी के सूत्रों के हवाले से कहा है कि ये दो टेस्ट लंका प्रीमियर लीग (LPL) के बाद खेले जाएंगे, जो 9 अगस्त को खत्म होगी। तय विंडो की जानकारी सीरीज से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ शेयर कर दी गई है, जिसमें इंडियन टीम भी शामिल है।

बीसीसीआई सचिव श्रीलंका दौरे पर

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर श्रीलंका गए हैं। वे श्रीलंका क्रिकेट की स्थिति का जायजा लेंगे। इस बोर्ड को हाल ही में प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार ने भंग कर दिया था। सरकार ने तब से एक अंतरिम बॉडी, श्रीलंका क्रिकेट ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी नियुक्त की है।

6 जून से शुरू होगा भारत अंतरराष्‍ट्रीय अभियान

बता दें कि भारत 6 जून को मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट के साथ अपने इंटरनेशनल मैच फिर से शुरू करेगा, जिसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी। इसके बाद टीम श्रीलंका जाने से पहले आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे का टूर करेगी।

टीम इंडिया का 2026 का शेड्यूल

तारीखसीरीज/मैचमेजबानमैच
जून 6-20भारत vs Afghanistanभारत1 Test, 3 ODIs
जून 26-28आयरलैंड vs भारतआयरलैंड2 T20Is
जुलाई 1-19इंग्‍लैंड vs भारतइंग्‍लैंड5 T20Is, 3 ODIs
जुलाई 23-26जिम्‍बाब्‍वे vs भारतजिम्‍बाब्‍वे3 T20Is
August 15-27श्रीलंका vs भारतश्रीलंका2 Tests, 2 T20Is
सितंबर (तारीख तय नहीं)अफगानिस्‍तान vs भारततय नहीं3 T20Is
सितंबर 27- अक्‍टूबर 17भारत vs वेस्‍टइंडीजभारत3 ODIs, 5 T20Is
सितंबर 19-अक्‍टूबर 4एशियन गेम्‍स 2026जापानT20Is
अक्‍टूबर-नवंबर (तारीख तय नहीं)न्यूजीलैंड बनाम भारतन्यूजीलैंड2 Tests, 3 ODIs, 5 T20Is
दिसंबर 13-27भारत बनाम श्रीलंकाभारत3 ODIs, 3 T

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Updated on:

18 May 2026 03:28 pm

Published on:

18 May 2026 03:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इंग्लैंड और जिम्बाब्वे टूर के बाद श्रीलंका में टेस्‍ट सीरीज खेलेगा भारत, जानें कब से कब तक होगी

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