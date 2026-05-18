Sri Lanka vs India Test series: श्रीलंका और भारत के बीच टेस्ट सीरीज अगस्त के दूसरे हाफ में खेली जाएगी। दो टेस्ट की पक्की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने मैचों के लिए दो हफ्ते तय किए हैं, जो मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल का हिस्सा है। श्रीलंका क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये टेस्‍ट सीरीज 15 से 27 अगस्‍त के बीच खेली जानी है।