CSK Playoff qualification Scenario: सनराइजर्स हैदराबाद से हारकर भी बाहर नहीं होगी चेन्नई सुपर किंग्स, एक मैच जीतकर भी ऐसे पहुंच सकती है प्लेऑफ में

जवाब है नहीं, चेन्नई इस मैच को हारने के बाद भी टॉप 4 में जगह बना सकती है। लेकिन उसके लिए उन्हें अन्य टीमों पर निर्भर रहना होगा। लखनऊ से हार के बाद सीएसके की स्थिति अब काफी साफ हो चुकी है। उसके बचे हुए दोनों मैच अब ‘करो या मरो’ वाले हो गए हैं। अगर चेन्नई सोमवार को हैदराबाद को हरा देती है, तो वह सीधे चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी और पंजाब किंग्स (PBKS) को नीचे धकेल देगी। बड़ी जीत की स्थिति में तीसरे स्थान तक छलांग लगाना भी संभव है। दोनों बचे मैच जीतकर 16 अंक हासिल करना चेन्नई के लिए प्लेऑफ में जगह पक्की करने का सबसे मजबूत रास्ता है।