बता दें कि एमएस धोनी सीजन से पहले पिंडली में खिंचाव के कारण दो हफ्ते के लिए बाहर हो गए थे और इस पूरे सीजन में नहीं दिखे हैं। इतना ही नहीं वह एक साल से कोई भी प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं। सीएसके के अब इस सीजन में दो मैच सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ बाकी हैं और प्लेऑफ के लिहाज से दोनों ही मैच बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि धोनी प्लेइंग इलेवन में आते हैं या कॉम्बिनेशन को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ते हैं।