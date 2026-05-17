राजस्थान रॉयल्स 11 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने पिछले 7 मुकाबलों में 5 हार का सामना किया है, जिससे यह डर पैदा हो गया है कि कहीं वे सीजन के दूसरे हाफ में लड़खड़ा न जाएं। रियान पराग की कप्तानी वाली यह टीम आईपीएल 2026 में लगातार चार मुकाबलों में अजेय रही थी, लेकिन इसके बाद खराब प्रदर्शन के साथ खुद को मुश्किल में डाल दिया। ऐसे में प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अब उसके लिए जीत की लय में लौटना जरूरी है।