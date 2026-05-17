IPL ब्लैक मार्केटिंग रैकेट में फंसा क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अधिकारी, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी

IPL ticket black marketing 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) अपने पसंदीदा सितारों को लाइव देखने के लिए फैंस किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन इसी दीवानगी का फायदा उठाकर कुछ लोग करोड़ों का काला खेल खेल रहे हैं। आईपीएल 2026 में टिकटों की भयंकर कालाबाजारी (Black Marketing) को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने क्रिकेट प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे काले कारोबार के पीछे कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) का ही एक टॉप अधिकारी शामिल है। आरोप है कि यह अधिकारी 1000 से ज्यादा मुफ्त मिलने वाले कॉम्पलीमेंट्री टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग में सीधा शामिल था। इनमें से कुछ टिकट तो पूरे 80,000 रुपये तक में बेचे गए हैं।