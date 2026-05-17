GT vs KKR के मुकाबले ने बदल दिया टी20 क्रिकेट का इतिहास, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुए इन 6 बल्लेबाजों के नाम

IPL 2026 KKR vs GT: आईपीएल 2026 में शनिवार को गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में छक्के-चौकों की बारिश हुई। इस मैच में बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए, जिसकी वजह से टी20 क्रिकेट का इतिहास बदल गया। KKR और GT के बल्लेबाजों ने मिलकर इस मैच में कुल 465 रन बनाए। इस मुकाबले में कुल 6 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। टी20 क्रिकेट के इतिहास में यह पहला ऐसा मुकाबला रहा, जिसमें 6 बल्लेबाजों ने 50 या उससे अधिक रन बनाए।