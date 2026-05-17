आंकड़ों ने बढ़ाई श्रेयस अय्यर की टेंशन, पंजाब किंग्स के प्लेऑफ्स का समीकरण बिगाड़ सकती है RCB

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru: आईपीएल 2026 के 61वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मुकाबला पंजाब किंग्स के लिए जीतना बेहद जरूरी है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत के साथ प्लेऑफ का टिकट कन्फर्म कर सकती है। हालांकि उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। बेंगलुरु 12 में से 8 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर है, तो पंजाब किंग्स 12 मैचों में 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी इस मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगी, लेकिन आंकड़े उनके खिलाफ हैं।