ऑरेंज कैप की रेस में गुजरात टाइटंस के 2 खिलाड़ियों के बीच टक्कर, वैभव सूर्यवंशी टॉप 5 से बाहर

IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Race: आईपीएल 2026 में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां केकेआर ने 29 रनों से जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। साई सुदर्शन ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, तो शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 85 रन बनाए। इसके अलावा जोस बटलर भी 57 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि उनकी अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम 29 रन से लक्ष्य से दूर रह गई।