ऑरेंज कैप की रेस में गुजरात टाइटंस के 2 खिलाड़ियों के बीच टक्कर, वैभव सूर्यवंशी टॉप 5 से बाहर

साई सुदर्शन और शुभमन गिल (फोटो- IANS)
IPL 2026 Orange Cap and Purple Cap Race: आईपीएल 2026 में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां केकेआर ने 29 रनों से जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। साई सुदर्शन ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, तो शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 85 रन बनाए। इसके अलावा जोस बटलर भी 57 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि उनकी अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम 29 रन से लक्ष्य से दूर रह गई।
इस मुकाबले में भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स से गुजरात टाइटंस हार गई, लेकिन टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों सलामी बल्लेबाज यानी साई सुदर्शन और शुभमन गिल ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं और अब दोनों के बीच कैप हासिल करने की रेस शुरू हो गई है। साई सुदर्शन 13 मुकाबलों में 46.17 की औसत से 554 रन बना चुके हैं, तो शुभमन गिल सिर्फ उनसे दो रन पीछे हैं। दोनों इस सीजन 50 से ज्यादा चौके और 25 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं।
ऑरेंज कैप की रेस में हेनरिक क्लासेन को इन दोनों बल्लेबाजों ने पीछे छोड़ दिया है, जो अब तीसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली 484 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं, तो अभिषेक शर्मा 481 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। केएल राहुल ने 477 रन बनाए हैं, तो मिचेल मार्श ने 467 रन बनाए हैं। संजू सैमसन 450 और वैभव सूर्यवंशी 440 रन बना चुके हैं, जबकि दसवें स्थान पर प्रभसिमरन सिंह हैं, जिन्होंने 439 रन बनाए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|साई सुदर्शन
|13
|554
|46.17
|157.83
|शुभमन गिल
|12
|552
|46.00
|160.47
|हेनरिक क्लासेन
|12
|508
|50.80
|153.94
|विराट कोहली
|12
|484
|53.78
|165.75
|अभिषेक शर्मा
|12
|481
|43.73
|209.13
वहीं, पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर कुमार अभी भी सबसे आगे हैं। उन्होंने 12 मैचों में 22 विकेट चटकाए हैं, तो कगिसो रबाडा 13 मैचों में 21 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अंशुल कंबोज ने 19 विकेट चटकाए हैं, तो प्रिंस यादव ने 16 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा राशिद खान, कार्तिक त्यागी और ईशान मलिंगा भी 16-16 विकेट चटका चुके हैं। जोफ्रा आर्चर के नाम 15 विकेट हैं, तो मोहम्मद सिराज, जेमी ओवर्टन और प्रसिद्ध कृष्णा ने 14-14 विकेट हासिल किए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|विकेट
|औसत
|भुवनेश्वर कुमार
|12
|22
|16.14
|कगिसो रबाडा
|13
|21
|21.95
|अंशुल कंबोज
|12
|19
|22.53
|प्रिंस यादव
|12
|16
|24.00
|राशिद खान
|13
|16
|24.94
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