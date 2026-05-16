KKR vs GT: गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वरुण चक्रवर्ती की वापसी, देखें प्लेइंग 11

केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "हम एक-एक करके हर मैच पर ध्यान दे रहे हैं। हमें तीन मैच जीतने हैं और फिर देखना है कि आगे क्या होता है। पिछले पांच मैचों में हमने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। हम पहले फील्डिंग करना भी चाह रहे थे। पिच में थोड़ी नमी है। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वरुण फिट हैं और टीम में वापस आ गए हैं।"