16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR vs GT: गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वरुण चक्रवर्ती की वापसी, देखें प्लेइंग 11

गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि उन्होंने प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, केकेआर के खेमे में वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 16, 2026

KKR vs GT IPL 2026

KKR और GT के बीच मुक़ाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है (Photo - IPL)

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 60वां मुक़ाबला तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे इस मैच में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

टॉस जीतने के बाद गिल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। कल थोड़ी बारिश हुई थी। हमें उम्मीद है कि दूसरी पारी में हालात बेहतर हो जाएंगे। हमारी गेंदबाजी इकाई जबरदस्त रही है। मोमेंटम हमारे साथ है। यह किसी भी टीम को हल्के में लेने का समय नहीं है। अगर आप टॉप-2 में रहते हैं, तो आपको एक अतिरिक्त मैच मिलता है। हम उसी टीम के साथ खेलेंगे।"

केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "हम एक-एक करके हर मैच पर ध्यान दे रहे हैं। हमें तीन मैच जीतने हैं और फिर देखना है कि आगे क्या होता है। पिछले पांच मैचों में हमने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। हम पहले फील्डिंग करना भी चाह रहे थे। पिच में थोड़ी नमी है। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वरुण फिट हैं और टीम में वापस आ गए हैं।"

केकेआर 11 मैचों में 4 जीत और एक रद्द मैच से 1 अंक से हासिल कर कुल 9 अंकों के साथ अंकतालिका में आठवें स्थान पर है। टीम प्लेऑफ की दौर से अभी आधिकारिक रूप से बाहर नहीं हुई है, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचना लगभग असंभव है। हालांकि केकेआर बाकी बचे 3 मैच निश्चित रूप से बड़े अंतर से जीतना चाहेगी और इसकी शुरुआत जीटी के खिलाफ करना चाहेगी।

शुभमन गिल की कप्तानी में जीटी ने पिछले 5 मैच जीते हैं। टीम 12 मैचों में 8 जीत से 16 अंक लेकर अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है। केकेआर के खिलाफ जीत हासिल कर जीटी प्लेऑफ में आधिकारिक रूप से जगह बनाने की कोशिश करेगी। सीजन में केकेआर के खिलाफ खेला गया पहला मुकाबला जीटी ने 5 विकेट से जीता था।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी।

इम्पैक्ट खिलाड़ी: रोवमन पॉवेल, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, मथीशा पथिराना, वैभव अरोड़ा।

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज।

इम्पैक्ट खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल तेवतिया, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स।

ये भी पढ़ें

ICC ने इस क्रिकेट बोर्ड की रोकी फंडिंग, लगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच फिक्सिंग का आरोप
क्रिकेट
ICC cricket canada

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

16 May 2026 07:27 pm

Published on:

16 May 2026 07:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR vs GT: गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वरुण चक्रवर्ती की वापसी, देखें प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026: सोशल मीडिया कमेन्ट और नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर विवादों में अर्शदीप सिंह, PBKS ने तोड़ी चुप्पी

VHT 2025-26
क्रिकेट

ICC ने इस क्रिकेट बोर्ड की रोकी फंडिंग, लगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच फिक्सिंग का आरोप

ICC cricket canada
क्रिकेट

IPL ग्राउंड पर विराट के पर्सनल मूमेंट में कूदा रोबो-डॉग चंपक, नाराज़ कोहली ने कैमरे हटाने पर दिया बड़ा बयान

Virat Kohli RCB Podcast , Virat Kohli Robo Dog Champak , Virat Kohli Kane Williamson IPL 2026
क्रिकेट

KKR Playoff Scenario: कोलकाता के पास अब भी है प्लेऑफ में जगह बनाए का मौका, अजिंक्य रहाणे की टीम को करना होगा ये काम, पढ़ें पूरा गणित

Kolkata Knight Riders playoff scenario
क्रिकेट

Mohsin Naqvi IPL Final: भारत आएंगे मोहसिन नकवी, अहमदाबाद में देखेंगे IPL का फ़ाइनल! पाकिस्तानी PM से मांगी परमिशन

PCB Chairman Mohsin Naqvi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.