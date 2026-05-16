ICC ने इस क्रिकेट बोर्ड की रोकी फंडिंग, लगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच फिक्सिंग का आरोप

क्रिकेट कनाडा की वार्षिक आम बैठक 9 और 10 मई को आयोजित हुई थी। इसी बैठक के तुरंत बाद आईसीसी ने फंडिंग रोकने का फैसला सुनाया। इस बैठक में बोर्ड ने अपने कामकाज में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की और ‘गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव’ के तहत 9 सदस्यीय नए निदेशक मंडल का चुनाव किया। नए बोर्ड में अरविंदर खोसा को अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) चुना गया। खोसा को अप्रैल में अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था।