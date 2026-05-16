16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC ने इस क्रिकेट बोर्ड की रोकी फंडिंग, लगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच फिक्सिंग का आरोप

आईसीसी की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) में खेले गए टी20 विश्व कप में कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच की भी जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 16, 2026

ICC cricket canada

ICC ने क्रिकेट कनाडा की फंडिंग छह महीने के लिए सस्पेंड कर दी है। (photo - ICC)

ICC suspends Cricket Canada funding: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा एक्शन लेते हुए क्रिकेट कनाडा की फंडिंग छह महीने के लिए सस्पेंड कर दी है। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला बोर्ड के भीतर गवर्नेंस, प्रशासनिक गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद लिया गया है। आईसीसी का यह कदम क्रिकेट कनाडा के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकता है।

क्रिकेट कनाडा की वार्षिक आम बैठक 9 और 10 मई को आयोजित हुई थी। इसी बैठक के तुरंत बाद आईसीसी ने फंडिंग रोकने का फैसला सुनाया। इस बैठक में बोर्ड ने अपने कामकाज में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की और ‘गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव’ के तहत 9 सदस्यीय नए निदेशक मंडल का चुनाव किया। नए बोर्ड में अरविंदर खोसा को अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) चुना गया। खोसा को अप्रैल में अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था।

क्रिकेट मैचों पर पड़ेगा असर?

वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में क्रिकेट कनाडा की कुल आय का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा आईसीसी की फंडिंग से आया था। बोर्ड की कुल आय करीब 5.7 मिलियन कनाडाई डॉलर थी, जिसमें से 3.6 मिलियन डॉलर आईसीसी ने प्रदान किए थे। ऐसे में फंडिंग पर रोक लगना कनाडाई क्रिकेट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

लगातार विवादों में घिरा क्रिकेट कनाडा

हाल के वर्षों में क्रिकेट कनाडा लगातार विवादों में रहा है। कनाडा के प्रसिद्ध खोजी कार्यक्रम ‘फिफ्थ एस्टेट’ की रिपोर्ट में बोर्ड पर गवर्नेंस नियमों का उल्लंघन, वित्तीय अनियमितताएं और प्रशासनिक गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा, आईसीसी की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) में खेले गए टी20 विश्व कप में कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच की भी जांच कर रही है।

इन मुश्किलों के बीच कनाडा के पूर्व कोच खुर्रम चौहन का कथित लीक ऑडियो सामने आया, जिसमें बोर्ड के कुछ पूर्व अधिकारियों पर टीम चयन में दखलंदाजी और कुछ खिलाड़ियों को जबरन खिलाने का दबाव डालने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट्स में मैच फिक्सिंग से जुड़े आरोपों का भी जिक्र है। आईसीसी के इस फैसले से ठीक पहले क्रिकेट कनाडा ने अपनी वार्षिक आम बैठक में बड़े सुधारों की घोषणा की थी।

ये भी पढ़ें

प्लेऑफ से बाहर होने के बाद भी ऋषभ पंत ने जीता सबका दिल, मैच के बाद दिया बेहद भावुक बयान
क्रिकेट
Rishabh Pant ipl 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

16 May 2026 05:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC ने इस क्रिकेट बोर्ड की रोकी फंडिंग, लगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच फिक्सिंग का आरोप

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL ग्राउंड पर विराट के पर्सनल मूमेंट में कूदा रोबो-डॉग चंपक, नाराज़ कोहली ने कैमरे हटाने पर दिया बड़ा बयान

Virat Kohli RCB Podcast , Virat Kohli Robo Dog Champak , Virat Kohli Kane Williamson IPL 2026
क्रिकेट

KKR Playoff Scenario: कोलकाता के पास अब भी है प्लेऑफ में जगह बनाए का मौका, अजिंक्य रहाणे की टीम को करना होगा ये काम, पढ़ें पूरा गणित

Kolkata Knight Riders playoff scenario
क्रिकेट

Mohsin Naqvi IPL Final: भारत आएंगे मोहसिन नकवी, अहमदाबाद में देखेंगे IPL का फ़ाइनल! पाकिस्तानी PM से मांगी परमिशन

PCB Chairman Mohsin Naqvi
क्रिकेट

प्लेऑफ से बाहर होने के बाद भी ऋषभ पंत ने जीता सबका दिल, मैच के बाद दिया बेहद भावुक बयान

Rishabh Pant ipl 2026
क्रिकेट

ICC ने कनाडा क्रिकेट टीम को दिया बड़ा झटका, छह महीने के लिए फ्रीज किए फंड

ICC freezes Cricket Canada funds
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.