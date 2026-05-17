गुजरात टाइटंस की हार के बाद प्लेऑफ्स की रेस हुई बेहद रोमांचक, 10 मैचों से होगा 8 टीमों के भाग्य का फैसला

कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला 20 मई को मुंबई इंडियंस से है, जबकि आखिरी मैच उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से खेलना है। ऐसे में यह तय है कि दिल्ली और केकेआर में से कोई एक टीम ही जगह बना पाएगी। दूसरी ओर, हार के बावजूद गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर मौजूद है और अभी भी उनके प्लेऑफ की टिकट लगभग कन्फर्म मानी जा रही है। गुजरात टाइटंस को अपना टिकट कन्फर्म करने के लिए अगले मुकाबले में बस बड़ी हार से बचना होगा। शुभमन गिल एंड कंपनी को अपना आखिरी लीग स्टेज मैच 21 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना है।