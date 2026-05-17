PBKS VS RCB मैच पर टिका सीएसके के भाग्य का फैसला, जानें किसके हारने से प्लेऑफ की राह होगी आसान

CSK playoff scenario after PBKS vs RCB match: चेन्नई सुपर किंग्स आज भले ही मैदान पर नजर नहीं आए, लेकिन उसकी किस्‍मत काफी हद तब धर्मशाला में पंजाब किंग्‍स और रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाले मुकाबले पर टिकी है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में खेला जाने वाला ये हाई-प्रेशर मुकाबला न केवल सीएसके, बल्कि पंजाब और आरसीबी के लिए भी महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि इस मैच के नतीजे प्‍लेऑफ की रेस की दिशा तय करने वाले होंगे।