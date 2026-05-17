राजस्थान-पंजाब के साथ चेन्नई हो जाएगी प्लेऑफ्स से बाहर, कोलकाता का टिकट हो जाएगा कंफर्म! समझें समीकरण

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अगर पंजाब किंग्स को हरा दे और फिर अगले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए, फिर चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दे, राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दे, कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस को हरा दे और फिर गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस अपने-अपने मुकाबले जीत लें और आखिरी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे, तो इस स्थिति में बेंगलुरु 20 अंकों के साथ टॉप पर रहेगी।