बचे हुए 8 में से 6 मैचों के नतीजे तय करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत, ऐसे मिलेगा अंतिम 4 का टिकट

DC Playoffs Scenario In IPL 2026: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 62वां मुकाबला खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स को हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल अंक तालिका में सातवें स्थान पर है। उन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं और 12 अंक हासिल किए हैं। हालांकि अभी भी दिल्ली कैपिटल्स का नेट रनरेट सभी टीमों में सबसे खराब है, लेकिन इसके बावजूद टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। हालांकि उनकी राह थोड़ी मुश्किल जरूर है।