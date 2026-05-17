IPL 2026: ‘धर्मशाला’ में बेहद शर्मनाक है पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड, 2023 से सिर्फ 1 मैच जीती है टीम

हर टीम के लिए उसका होम ग्राउंड मजबूत गढ़ माना जाता है। होम ग्राउंड में किसी भी टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है। पंजाब किंग्स के लिए ऐसा नहीं है। धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पंजाब किंग्स का दूसरा होम ग्राउंड है, लेकिन इस स्टेडियम में पंजाब का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। रविवार को आरसीबी के खिलाफ हुआ मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया, जहां पंजाब एक बार फिर जीत दर्ज करने में सफल नहीं रही।