Bhuvneshwar Kumar New IPL Record: भुवनेश्वर कुमार रविवार (17 मई) को धर्मशाला में खेले जा रहे पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पेस बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं। मेरठ के इस 35 साल के तेज गेंदबाज ने प्‍लेऑफ में ही पंजाब की कमर तोड़कर रख दी। उन्‍होंने पारी के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही सलामी बल्‍लेबाज प्रियांश आर्य का विकेट लिया। दिल्ली का बाएं हाथ के ओपनर उनकी तीन बॉल पर एक भी रन नहीं बना सका। इसके बाद उन्‍होंने पारी के तीसरे गेंद की आखिरी गेंद पर दूसरे सलामी बल्‍लेबाज प्रभसिमरन का विकेट चटकाकर आशीष नेहरा और अनिल कुंबले जैसे दिग्‍गजों को पीछे छोड़ दिया।