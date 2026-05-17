बता दें कि टी20 में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी दूसरे और तीसरे पायदान पर कोहली का ही कब्‍जा है। वह अब तक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 34 मैचों में कुल 1196 रन और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 37 मैचों में 1187 रन बना चुके हैं। उनके बाद इस मामले में चौथे स्‍थान पर भारत के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा हैं, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 36 मैचों में 1161 रन बना चुके हैं। जबकि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्‍लेबाज डेविड वॉर्नर पंजाब किंग्स के खिलाफ 26 T20 मैचों में 1134 रन बनाकर पांचवें पायदान पर हैं।