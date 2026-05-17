DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, रियन पराग की वापसी हुई, देखें प्लेइंग 11

आरआर के कप्तान रियान पराग ने इस मुकाबले में वापसी की है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से त्रिपुराना विजय, जबकि राजस्थान रॉयल्स की ओर से रवि सिंह अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अगर हम जीतते हैं तो अच्छा लगता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। त्रिपुरान विजय अपना डेब्यू कर रहे हैं। विकेट का मिजाज कैसा भी हो, हम अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश करेंगे।"