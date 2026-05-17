PBKS vs RCB: पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, रजत पाटीदार नहीं खेल रहे, जीतेश संभालेंगे कप्तानी, देखें प्लेइंग 11

पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन और हरप्रीत बरार को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है। टॉस जीतने के बाद कप्तान अय्यर ने कहा, "मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं। हमने साफ तौर पर देखा है कि गेम तुरंत कैसे खत्म होता है। अगर हम अच्छी बैटिंग और गेंदबाजी करते हैं, तो टॉस मायने नहीं रखता। मुझे नहीं पता था कि यह कैप्टन के तौर पर मेरा 100वां मैच है, लेकिन अगर हम जीतते हैं तो मुझे खुशी होगी। हम शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमें दबाव का आनंद लेने की जरूरत है। बरार और लॉकी की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है।"