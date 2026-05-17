IPL की एक पारी में 2 बार 10+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज: Finn Allen ने रचा इतिहास, क्रिस गेल के क्लब में मारी एंट्री

फिन एलन ने अपनी इस तूफानी पारी के दौरान कुल 10 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार (छक्के के लिए) भेजा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले ही हफ्ते दिल्ली में शतक लगाते हुए भी उन्होंने ठीक 10 छक्के जड़े थे। इसके साथ ही फिन एलन IPL के इतिहास में पहले ऐसे दाएं हाथ के बल्लेबाज और ओवरऑल चौथे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार अपनी पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं। अब वो वेस्टइंडीज के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बेहद खास क्लब में शामिल हो गए हैं।