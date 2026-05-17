‘RCB की टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी, भुवनेश्वर कुमार हमारे पैट कमिंस’, जोश हेज़लवुड ने PBKS से मुक़ाबले से पहले दिया बड़ा बयान

हेजलवुड ने कहा, “इस साल हमारे पास यश दयाल तो नहीं हैं, लेकिन रसिख सलाम ने लेफ्ट आर्म एंगल की भूमिका बखूबी संभाल ली है। सुयश शर्मा लेग स्पिनर हैं और क्रुणाल पांड्या लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। ये पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया जैसा फील देता है, हर बेस कवर है। अगर तीन गेंदबाज एक ही स्टाइल के हों तो बल्लेबाज को आसानी हो जाती है। अलग-अलग स्किल्स और स्टाइल होना विरोधी के लिए मुश्किल पैदा करता है।” आरसीबी अब प्लेऑफ में जगह पक्की करने से सिर्फ एक मैच दूर है। टीम टॉप-2 में जगह बनाने की मजबूत दावेदार है, जिससे क्वालीफायर-1 खेलने का लाभ मिल सकता है।