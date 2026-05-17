रोहित, विराट या धोनी नहीं… रायडू और बांगर ने बताया कौन है IPL का सबसे महान खिलाड़ी

वहीं, भारत के पूर्व ऑलराउंडर संजय बांगर ने भी इस मिस्ट्री स्पिनर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस लीग में कुछ बड़े नामों ने अपना काम किया है, लेकिन हां, लंबे समय तक खेलना एक फैक्टर है। उन्हें कई दूसरी दिक्कतों से भी निपटना पड़ा, जैसे कि कई मौकों पर उनके एक्शन पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने उसी ओवरस्पिन के साथ गेंद डालने का एक और तरीका ढूंढ लिया है। उनकी गेंद को दोनों तरफ टर्न कराने की काबिलियत बैटर को परेशान करती है। उनकी कुछ खूबियां उन्हें लीग का लेजेंड बनाती हैं।