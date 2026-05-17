CSK vs SRH Pitch Report: चेपॉक में फिर बनेंगे 400+ रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट, यहां पढ़ें एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम की पिच को पहले स्पिनरों के लिए स्‍वर्ग माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस मैदान पर इस बार 200+ स्‍कोर भी बने हैं, पिछला मैच ही सीएसके ने यहां 204 का रन चेज कर जीता था। आईपीएल 2026 में अब तक यहां पांच मैच खेले गए हैं, जिसमें पहली पारी का औसत स्कोर 190 के आसपास रहा है। हालांकि बाद में बल्‍लेबाजी करने वाली टीमों को ज्‍यादा सफलता हासिल की हैं। उन्होंने उन छह मुकाबलों में से तीन जीते हैं। यह शाम का मैच है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम के कप्तान पहले गेंदबाजी चुनना पसंद कर सकते हैं।