CSK vs SRH Pitch Report: चेपॉक की इस पिच पर होगा चेन्नई-हैदराबाद का मैच, स्पिनर्स बदल सकते हैं मैच का रुख

आपको बता दें कि दोनों ही टीमें अभी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। सनराइजर्स हैदराबाद जहां अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स पांचवें स्थान पर मौजूद है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स यह मुकाबला जीत जाती है, तो वह टॉप-4 में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर, अगर सनराइजर्स हैदराबाद यह मुकाबला जीतती है, तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लेगी। इस मुकाबले पर सिर्फ सनराइजर्स और सीएसके के फैंस की ही नजरें नहीं होंगी, बल्कि आईपीएल की अन्य टीमों के समर्थक भी इस मैच पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि कई टीमों के प्लेऑफ समीकरण इस मुकाबले पर निर्भर करेंगे।