ईशान किशन के जश्न पर आर अश्विन ने तोड़ी चुप्पी, CSK के फैंस को बताया बदला लेने का तरीका

अश्विन का इस मामले पर रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि खिलाड़ी ऐसा कर सकते हैं। टीम जीती थी और वह जश्न मना रहे थे। उन्होंने कहा कि ईशान किशन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं। हालांकि अश्विन ने यह भी कहा कि अगले सीजन ईशान किशन अपने जश्न को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अश्विन ने कहा कि मैच के बाद ईशान किशन के सेलिब्रेशन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन लोगों को इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने आलोचना करने वाले फैंस से कहा, “जाने दीजिए, ये सभी स्पोर्ट्समैन हैं।”