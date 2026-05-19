19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

आखिरी 2 मैचों से पहले LSG को लगा तगड़ा झटका, अचानक भारत छोड़ अपने देश रवाना हुए एडन मार्करम

Why Aiden Markram left IPL midway: IPL 2026 के बीच लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को लगा बहुत बड़ा झटका। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम (Jaipur) में होने वाले मैच से ठीक पहले स्टार खिलाड़ी अचानक देश छोड़कर लौटा घर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 19, 2026

Aiden Markram leaves LSG camp IPL 2026 , LSG vs RR Jaipur match updates , Why Aiden Markram left IPL midway

एडन मार्कराम (Photo - IANS)

Aiden Markram leaves LSG camp: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कैंप से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। लखनऊ की टीम को अपने आखिरी दो लीग मैचों से ठीक पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मार्करम अचानक बीच टूर्नामेंट में ही लखनऊ का साथ छोड़कर अपने देश वापस लौट गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्करम निजी कारणों के चलते अचानक साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं और अब वो इस सीजन के बचे हुए मैचों में नजर नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मार्करम के जाने का फैसला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से महज कुछ घंटे पहले आया। इसके अलावा वो 23 मई को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ होने वाले आखिरी लीग मैच में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

प्लेऑफ की रेस पर पड़ेगा गहरा असर

देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस सीजन में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद मार्करम का अचानक जाना बाकी टीमों के टॉप-4 का समीकरण पूरी तरह बिगाड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ के अगले दो मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स से हैं, और ये दोनों ही टीमें इस वक्त प्लेऑफ के आखिरी पायदान के लिए जोर लगा रही हैं।

भले ही लखनऊ बाहर हो गई हो, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उसने कमाल की वापसी की थी और अपने पिछले तीन में से दो मैच जीते थे। मार्करम के बिना लखनऊ की टीम अब थोड़ी कमजोर जरूर दिखेगी, जिसका सीधा फायदा विपक्षी टीमों को मिल सकता है।

रॉयल्स के लिए 'करो या मरो' का मौका

जयपुर के मैदान पर होने वाला यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद खास और जरूरी है। राजस्थान की टीम इस समय 12 मैचों में 12 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है और वो प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह बनी हुई है। हालांकि, टीम पिछले तीन मैचों से लगातार हार झेल रही है और अपने होम ग्राउंड पर भी लगातार तीन मैच हार चुकी है।
अब राजस्थान के सामने समीकरण बिल्कुल साफ है, अगर वो लखनऊ और उसके बाद मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं, तो वो 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। यहां तक कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो 14 अंकों के साथ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे में मार्करम के बिना उतरी लखनऊ के खिलाफ राजस्थान हर हाल में जीत दर्ज कर अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

19 May 2026 03:41 pm

Published on:

19 May 2026 03:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आखिरी 2 मैचों से पहले LSG को लगा तगड़ा झटका, अचानक भारत छोड़ अपने देश रवाना हुए एडन मार्करम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

India Test & ODI Squad for Afghanistan Series: ऋषभ पंत की छुट्टी, संजू को नहीं मिली जगह, प्रिंस यादव और ईशान किशन की वनडे में एंट्री, देखें पूरा स्क्वाड

Team India
क्रिकेट

IPL 2026 Playoff Scenarios: LSG से अगर RR जीती तो क्या PBKS, CSK, DC और KKR के क्वालिफ़िकेशन पर क्या पड़ेगा असर? यहां समझें

RR vs LSG
क्रिकेट

ईशान किशन के जश्न पर आर अश्विन ने तोड़ी चुप्पी, CSK के फैंस को बताया बदला लेने का तरीका

R Ashwin on Ishan Kishan
क्रिकेट

धोनी नहीं पहुंचे अहमदाबाद, अगले साल भी न के बराबर उम्मीद! बेहद शांति से कह गए CSK को अलविदा?

MS Dhoni ruled out
क्रिकेट

‘ड्रॉप करो इस खिलाड़ी को’, प्लेऑफ्स का टिकट पाने के लिए आर अश्विन ने दी राजस्थान रॉयल्स को बड़ी सलाह

rajasthan royals vs delhi capitals
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.