आखिरी 2 मैचों से पहले LSG को लगा तगड़ा झटका, अचानक भारत छोड़ अपने देश रवाना हुए एडन मार्करम

जयपुर के मैदान पर होने वाला यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद खास और जरूरी है। राजस्थान की टीम इस समय 12 मैचों में 12 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है और वो प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह बनी हुई है। हालांकि, टीम पिछले तीन मैचों से लगातार हार झेल रही है और अपने होम ग्राउंड पर भी लगातार तीन मैच हार चुकी है।

अब राजस्थान के सामने समीकरण बिल्कुल साफ है, अगर वो लखनऊ और उसके बाद मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं, तो वो 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। यहां तक कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो 14 अंकों के साथ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे में मार्करम के बिना उतरी लखनऊ के खिलाफ राजस्थान हर हाल में जीत दर्ज कर अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहेगी।