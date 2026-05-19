संजू सैमसन के साथ फिर सेलेक्टर्स ने किया धोखा, 56 की औसत के बावजूद वनडे टीम में नहीं चुना

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद ऐसा मान जा रहा था कि संजू कि वनडे टीम में वापसी हो सकती है। लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें एक बार फिर नज़रअंदाज़ कर दिया है। उनकी जगह खब्बू बल्लेबाज ईशान किशन को मौका मिला है। वनडे में सैमसन को अब तक 16 मैच खेलने का मौका मिला है। इसकी 14 पारियों में 56.67 की शानदार औसत से उन्होंने 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं।