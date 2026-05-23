Mitchell Marsh Unavailable: लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका, पंजाब किंग्स के खिलाफ मिशेल मार्श ने खेलने से किया इंकार

ऋषभ पंत इस सीजन अब तक 6 बार ओपनिंग कर चुके हैं और 132 रन बनाए हैं। उनका सबसे बड़ा स्कोर 69 रन रहा। पंत को इस भूमिका में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। आखिरी बार उन्होंने 1 अप्रैल 2026 को दिल्ली कैपिटल्स

(DC) के खिलाफ ओपनिंग की थी, लेकिन सिर्फ 7 रन बना पाए थे। उससे पहले 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 18 गेंदों पर 21 रन बनाए थे।