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Most Sixes in an IPL Season: टूटने वाला है छक्कों का सबसे बड़ा महा-रिकॉर्ड, अब क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर वैभव सूर्यवंशी की पैनी नज़र

Most Sixes in an IPL Season: आईपीएल 2026 में छक्कों की ऐसी बरसात हुई है कि साल 2025 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब बस चंद कदम दूर है। जानिए कैसे राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अब यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के सर्वकालिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं।

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भारत

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Anshika Verma

May 23, 2026

IPL 2026 most sixes record , Vaibhav Sooryavanshi 53 sixes IPL 2026 , Chris Gayle 59 sixes record IPL ,

वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS)

Most Sixes in an IPL Season: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का सीजन गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। अभी इस टूर्नामेंट को खत्म होने में एक हफ्ते का समय बाकी है, लेकिन बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसा कोहराम मचाया है कि छक्कों के सारे पुराने रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दफन होने वाले हैं। इस सीजन में मात्र 67 मैचों के अंदर ही रिकॉर्ड 1290 छक्के लग चुके हैं। यानी हर 11.6 गेंद पर एक छक्का स्टैंड्स में जाकर गिर रहा है।

सीजन के अनुसार कुल छक्के

यह रफ्तार पिछले साल यानी आईपीएल 2025 से भी कहीं ज्यादा तेज है, जहां 73 मैचों में 1294 छक्के लगे थे। जब शनिवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स की टीमें आमने-सामने होंगी, तो इतिहास का नया पन्ना लिखा जाना तय है, क्योंकि हम ऑल-टाइम रिकॉर्ड से महज 5 छक्के दूर हैं।

इम्पैक्ट सब रूल आने के बाद से बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट आसमान छू रहा है। इस साल पावरप्ले (पहले 6 ओवर) में रन बनाने की गति 9.5 रन प्रति ओवर तक पहुंच गई है, जो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा है।

सीजन (Season)कुल मैच (Mat)स्ट्राइक रेट (SR)कुल छक्के (6s)
202573152.391294
202667155.871290
202472150.581260
202374141.711124
202274133.941062
201860137.92872
201960133.65784
202060131.63734
201275123.46731
201460129.04714
201759133.35705
201559131.97692
202160126.97687
201376121.23672
201173120.71639
201660131.42638
200858128.98622
201060126.76585
200957116.61506

एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

बता दें कि इस सीजन की असली सनसनी कोई विदेशी दिग्गज नहीं, बल्कि राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव ने इस साल छक्के लगाने के मामले में बड़े-बड़े दिग्गजों की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करा लिया है। उन्होंने एक ही पारी में 12 छक्के लगाकर एक नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया।

इतना ही नहीं, वैभव (53 छक्के) आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे तेज 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।

रैंकखिलाड़ीटीमसीजनकुल छक्के
1क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर201259
2वैभव सूर्यवंशीराजस्थान रॉयल्स202653
3आंद्रे रसेलकोलकाता नाइट राइडर्स201952
4क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर201351
5जोस बटलरराजस्थान रॉयल्स202245

अब वैभव सूर्यवंशी की नजरें क्रिस गेल के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर हैं, जो उन्होंने साल 2012 में 59 छक्के लगाकर बनाया था। वैभव अभी 53 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और उनके पास अभी मैच बचे हुए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा (42 छक्के, 2024) और श्रेयस अय्यर (39 छक्के, 2025) को पछाड़कर किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का तमगा पहले ही हासिल कर लिया है।

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Published on:

23 May 2026 03:31 pm

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