टी20 खेलने नेपाल जाएगी इंडिया -ए टीम, वैभव सूर्यवंशी का दिखेगा जलवा, दिसंबर में खेली जाएगी तीन मैचों की सीरीज

यह दौरा स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में चल रहे आईसीसी वार्षिक सम्मेलन के दौरान तय हुआ। सीएएन के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद, सचिव पारस खड़का और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के बीच हुई बैठक में इस सीरीज को अंतिम रूप दिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार, भारत 'ए' 9 दिसंबर को नेपाल के खिलाफ पहला टी20 मैच खेलेगा। दूसरा और तीसरा मैच 11 और 13 दिसंबर को खेला जाएगा।