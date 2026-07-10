‘पिच पर एक्स्ट्रा पानी डलवाते थे’, संजय बांगर ने बताया विराट कोहली की तैयारी का सीक्रेट, इसलिए सुबह 6 बजे करते थे प्रेक्टिस

इसी बीच, टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। बांगर ने बताया कि साल 2014 के खराब इंग्लैंड दौरे के बाद, विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी को सुधारने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। संजय बांगर ने कोहली के सीक्रेट का खुलासा करते हुए कहा, 'जब आप इंग्लैंड जाते हैं, तो पूरा खेल दो चीजों पर टिक जाता है, आप स्विंग का सामना कैसे करते हैं और गेंद को कितना लेट (देरी से) खेलते हैं। विराट ने इसके लिए मुंबई में सुबह 6 बजे ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी।'