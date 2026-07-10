इंग्लैंड टीम की खिलाड़ियों पर सख्ती, अब ना देर रात पार्टी, ना खुलेआम शराब, ECB ने जारी किए 6 नए नियम

इंग्लैंड के खिलाड़ी कई बार शराब के नशे में पाये गए हैं। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दौरान बेन स्टोक्स को शराब पीकर क्लब में लड़ाई करने के मामले में मैच के लिए सस्पेंड किया गया था। इस घटना में ऑलराउंडर गस एटकिंसन भी उनके साथ थे। दोनों ने एक नाइट क्लब में रग्बी खिलाड़ी से मारपीट की थी। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भी न्यूजीलैंड दौरे पर शराब के नशे में नाइटक्लब के बाउंसर से लड़ाई की थी। वहीं बेन डकेट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सार्वजनिक जगह पर काफी नशे में धुत नजर आए थे।