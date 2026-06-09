बेन स्टोक्स ने फिर खड़ा किया नया विवाद, नाइट क्लब मामले में इंग्लैंड क्रिकेट ने शुरू की जांच, छीन सकती है कप्तानी

आपको बता दें कि नॉटिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हरा दिया था। दूसरी पारी में एटकिंसन ने 5 विकेट हासिल किए थे और जीत में अहम भूमिका निभाई थी। जीत के बाद स्टोक्स ने कहा था कि उनकी खुशी तब तक अधूरी रहती है, जब तक वह खिलाड़ियों के साथ बीयर नहीं पी लेते। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि स्टोक्स या एटकिंसन को नाइटक्लब में कोई चोट नहीं आई है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वहां उनकी मारपीट हुई हो, क्योंकि उस समय रग्बी क्लब के खिलाड़ी भी वहां मौजूद थे, जो सीजन के अंत का जश्न मना रहे थे।