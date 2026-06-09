ENG vs IND: भारतीय फैंस के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उठाया बड़ा कदम, बदल दिया टी20 सीरीज का समय

आपको बता दें कि सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। टीम इंडिया की कप्तानी में बड़ा बदलाव हुआ है और सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया गया है, जबकि सूर्य को टीम में भी जगह नहीं मिली है। इसके अलावा इस दौरे पर हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ी भी नहीं जाएंगे। टीम में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो गई है, जबकि प्रिंस यादव को भी मौका दिया गया है।