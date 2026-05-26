आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
IPL 2026 Eliminator SRH vs RR: 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को 18 साल बाद अपने दूसरे खिताब का इंतजार है। इस सीजन में शानदार शुरुआत के बावजूद राजस्थान को जैसे-तैसे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए लीग स्टेज के आखिरी दिन तक इंतजार करना पड़ा। रियान पराग एंड कंपनी ने आखिरी लीग मैच में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर 16 पॉइंट्स के साथ नॉकआउट में जगह बनाते हुए चौथे स्थान पर रही है। अब उसका सामना एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।
राजस्थान रॉयल्स 2024 के फाइनल समेत पांच प्लेऑफ में खेल चुकी है। कुल मिलाकर राजस्थान ने प्लेऑफ में कुल 11 मैच खेले हैं, जिसमें पांच जीते और छह हारे हैं। 2008 में अपनी पहली टाइटल जीत के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, उसने दूसरा फाइनल 2022 में संजू सैमसन की कप्तानी में खेला था, लेकिन आरआर फाइनल में गुजरात टाइटन्स से 7 विकेट से हार गई थी।
संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स जाने के बाद रियान पराग के कप्तानी संभालने के साथ राजस्थान रॉयल्स एक नई यूनिट है। उनके पास 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के रूप में सबसे बड़ा हथियार है, जो किसी भी मैच का रुख पलटने का मद्दा रखते हैं। वहीं, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं।
राजस्थान रॉयल्स ने भले ही आईपीएल 2026 के इतिहास में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक ही एलिमिनेटर खेला है, जो कि 2013 में दिल्ली में खेला गया था। इस मैच में राजस्थान ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी। आरआर के फैंस उम्मीद करेंगे कि उनकी टीम एक बार फिर सनराइजर्स के खिलाफ जीत दर्ज करे और खिताब की ओर एक कदम बढ़ाए।
राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के इतिहास में सिर्फ दो बार ही फाइनल में पहुंची है और टूर्नामेंट के पहले एडिशन में जीत दर्ज की है। लेकिन, ये टीम 2008 से अब तक चार एलिमिनेटर खेल चुकी है और 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने पांचवें एलिमिनेटर में मैदान पर उतरेगी।
|मैच
|नतीजे
|अंतर
|खिलाफ
|वेन्यू
|तारीख
|सेमीफाइनल
|जीते
|105 रन
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|वानखेड़े
|30 मई 2008
|फाइनल
|जीते
|3 विकेट
|सीएसके
|डीवाई पाटिल
|1 जून 2008
|एलिमिनेटर
|जीते
|4 विकेट
|एसआरएच
|दिल्ली
|22 मई 2013
|क्वालीफायर 2
|हारे
|4 विकेट
|एमआई
|इडेन गार्डंस
|24 मई 2013
|एलिमिनेटर
|हारे
|71 रन
|आरसीबी
|पुणे
|20 मई 2015
|एलिमिनेटर
|हारे
|25 रन
|केकेआर
|इडेन गार्डंस
|23 मई 2018
|क्वालीफायर 1
|हारे
|7 विकेट
|जीटी
|इडेन गार्डंस
|24 मई 2022
|क्वालीफायर 2
|जीते
|7 विकेट
|आरसीबी
|अहमदाबाद
|27 मई 2022
|फाइनल
|हारे
|7 विकेट
|जीटी
|अहमदाबाद
|29 मई 2022
|Eliminator
|जीते
|4 विकेट
|आरसीबी
|अहमदाबाद
|22 मई 2024
|क्वालीफायर 2
|हारे
|36 रन
|एसआरएच
|चेन्नई
|24 मई 2024
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