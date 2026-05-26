IPL 2026 Eliminator SRH vs RR: 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को 18 साल बाद अपने दूसरे खिताब का इंतजार है। इस सीजन में शानदार शुरुआत के बावजूद राजस्‍थान को जैसे-तैसे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए लीग स्टेज के आखिरी दिन तक इंतजार करना पड़ा। रियान पराग एंड कंपनी ने आखिरी लीग मैच में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर 16 पॉइंट्स के साथ नॉकआउट में जगह बनाते हुए चौथे स्थान पर रही है। अब उसका सामना एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।