प्लेऑफ्स में पहुंचते ही राजस्थान रॉयल्स पर मंडराने लगा टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा, जानें क्या है असली वजह

ऐसे में जिस तरीके से पिछले कुछ मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। सनराइजर्स हैदराबद की सबसे बड़ी ताकत हेनरिक क्लासेन बनकर उभरे हैं, जिन्होंने अब तक 606 रन बना डाले हैं। राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए हैं और वह 583 रन के साथ ऑरेंज कैप की रेस में 5वें स्थान पर हैं। हालांकि SRH के लिए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने भी 550 रन से ज्यादा रन बनाए हैं। जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए ध्रुव जुरेल ने 450 रन से ज्यादा रन बनाए हैं।