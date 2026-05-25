25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

प्लेऑफ्स में पहुंचते ही राजस्थान रॉयल्स पर मंडराने लगा टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा, जानें क्या है असली वजह

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला 27 मई को खेला जाएगा, जहां राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये दोनों टीमें इस सीजन 2 मैच पहले भी खेल चुकी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 25, 2026

Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ्स के लिए किया क्वालीफाई (फोटो- IANS)

IPL 2026 Eliminator RR vs SRH: रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम चार का टिकट हासिल कर लिया। इस जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के फैंस खुश हैं, लेकिन एलिमिनेटर से पहले टीम की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका मुकाबला 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये वही टीम है तो अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ्स में पहुंची है लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड दमदार है।

कौन खेलता है एलिमिनेटर?

आईपीएल 2026 में टॉप-2 पर रहने वाली टीमें क्वालीफायर-1 खेलती हैं। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाती है, जबकि हारने वाली टीम को एक और मौका मिलता है। क्वालीफायर-1 हारने वाली टीम का मुकाबला तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से होता है। एलिमिनेटर में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है।

राजस्थान रॉयल्स पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनका रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। आपको बता दें कि पिछले पांच मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद को हरा नहीं सकी है। आखिरी बार उन्होंने 2023 में एसआरएच को हराया था। इसके बाद 2024 में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए और दोनों में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी। इसके बाद 2025 में एक मैच हुआ, जिसमें सनराइजर्स ने 44 रन से जीत दर्ज की। वहीं इस सीजन दोनों टीमें दो बार आमने-सामने हुईं और दोनों मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़े अंतर से जीत हासिल की।

कड़ी टक्कर होने की उम्मीद

ऐसे में जिस तरीके से पिछले कुछ मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। सनराइजर्स हैदराबद की सबसे बड़ी ताकत हेनरिक क्लासेन बनकर उभरे हैं, जिन्होंने अब तक 606 रन बना डाले हैं। राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए हैं और वह 583 रन के साथ ऑरेंज कैप की रेस में 5वें स्थान पर हैं। हालांकि SRH के लिए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने भी 550 रन से ज्यादा रन बनाए हैं। जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए ध्रुव जुरेल ने 450 रन से ज्यादा रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

MI vs RR: राजस्थान ने मुंबई को 30 रन से हरा प्लेऑफ में बनाई जगह, जोफ्रा आर्चर का ऑलराउंडर प्रदर्शन
क्रिकेट
IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Updated on:

25 May 2026 08:01 am

Published on:

25 May 2026 07:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / प्लेऑफ्स में पहुंचते ही राजस्थान रॉयल्स पर मंडराने लगा टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा, जानें क्या है असली वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

MI vs RR: रियान पराग ही बन जाते सबसे बडे़ विलेन, अगर नहीं कामयाब होती ये चाल! जिसने पलट दी बाजी

rajasthan royals beat mumbai indians in ipl 1016
क्रिकेट

DC vs KKR: दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के साथ किया अपने सफर का अंत, ईडन गार्डन्स में केकेआर को 40 रनों से हराया

DC vs KKR IPL 2026
खेल

KKR vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया 204 रनों का लक्ष्य, केएल राहुल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

KL rahul IPL 2026
क्रिकेट

MI vs RR: ‘मुझे गेंदबाज मत कहो…’ प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद बोले जोफ्रा आर्चर, 15 गेंद पर ठोके थे 35 रन

MI vs RR IPL 2026
क्रिकेट

MI vs RR: राजस्थान ने मुंबई को 30 रन से हरा प्लेऑफ में बनाई जगह, जोफ्रा आर्चर का ऑलराउंडर प्रदर्शन

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.