MI vs RR: राजस्थान ने मुंबई को 30 रन से हरा प्लेऑफ में बनाई जगह, जोफ्रा आर्चर का ऑलराउंडर प्रदर्शन

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए थे। आरआर के लिए विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने सर्वाधिक 38 रन की पारी खेली। 26 रन की इस पारी में जुरेल ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए। जोफ्रा आर्चर ने 15 गेंदों पर 32 और दासुन शनाका ने 15 गेंदों पर 29 रन की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 17 गेंदों पर 27 रन बनाए थे। इसके अलावा, डोनोवन फरेरा ने 15 गेंदों पर 18, रवींद्र जडेजा ने 11 गेंदों पर नाबाद 19 और नांद्रे बर्गर ने 3 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाए थे।