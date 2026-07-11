Prabhsimran Singh India call up: पापा खुद से उठ नहीं पाते थे… लेकिन मेरे चयन की बात सुन अपने पैरों पर खड़े हो गए, प्रभसिमरन की इमोशनल कहानी

Prabhsimran Singh India call up: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पंजाब किंग्स (PBKS) के आक्रामक ओपनर प्रभसिमरन सिंह जब जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। यह वही कॉल था जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महीने (जुलाई में) होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए उन्हें पहली बार भारतीय टीम में चुन लिया गया है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में होने वाले इस दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में सिलेक्शन की खबर सुनते ही प्रभसिमरन जश्न मनाने के बजाय सीधे अपने घर भागे। घर पर उनके पिता सरदार सुरजीत सिंह उनका इंतजार कर रहे थे, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमित रूप से उनका डायलिसिस होता है।