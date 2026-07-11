Prabhsimran Singh India call up: पापा खुद से उठ नहीं पाते थे… लेकिन मेरे चयन की बात सुन अपने पैरों पर खड़े हो गए, प्रभसिमरन की इमोशनल कहानी

क्रिकेटर प्रभसिमरन सिंह अपने पिता के साथ (Photo - @prabhsimran_84)
Prabhsimran Singh India call up: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पंजाब किंग्स (PBKS) के आक्रामक ओपनर प्रभसिमरन सिंह जब जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। यह वही कॉल था जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महीने (जुलाई में) होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए उन्हें पहली बार भारतीय टीम में चुन लिया गया है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में होने वाले इस दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में सिलेक्शन की खबर सुनते ही प्रभसिमरन जश्न मनाने के बजाय सीधे अपने घर भागे। घर पर उनके पिता सरदार सुरजीत सिंह उनका इंतजार कर रहे थे, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमित रूप से उनका डायलिसिस होता है।
प्रभसिमरन ने बताया कि उनके पिता की तबीयत ऐसी रहती है कि वह खुद से उठ भी नहीं पाते। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिता को भारतीय टीम में सिलेक्शन की बात बताई, वह खुशी के मारे अपने पैरों पर खड़े हो गए। भावुक पिता ने अपने बेटे से सिर्फ एक बात कही, 'अब वहां पहुंच गए हो, तो नीचे मत आना। बस और ज्यादा मेहनत करो।'
शुरुआती सालों में संघर्ष करने के बाद प्रभसिमरन ने आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने आईपीएल 2025 और 2026 दोनों ही सीजन में लगातार 500 से ज्यादा रन बनाए। आईपीएल 2026 में उन्होंने 42.50 की औसत और 168.87 के शानदार स्ट्राइक रेट से 6 अर्धशतक जड़े। इसी दमदार खेल की बदौलत उन्हें ईशान किशन के बाद टीम इंडिया में दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में चुना गया है।
प्रभसिमरन अपनी इस कामयाबी का श्रेय पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच रिकी पोंटिंग को देते हैं, जिन्होंने उन्हें खुलकर खेलने की आजादी दी। इसके साथ ही वह पूर्व दिग्गज युवराज सिंह को भी अपना मेंटॉर मानते हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका मार्गदर्शन किया। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे अपने बचपन के दोस्तों के साथ अब प्रभसिमरन भी नीली जर्सी में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
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