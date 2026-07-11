11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Prabhsimran Singh India call up: पापा खुद से उठ नहीं पाते थे… लेकिन मेरे चयन की बात सुन अपने पैरों पर खड़े हो गए, प्रभसिमरन की इमोशनल कहानी

Prabhsimran Singh India call up: पंजाब किंग्स के स्टार ओपनर प्रभसिमरन सिंह को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में मौका मिला है। जुलाई में होने वाले इस दौरे से पहले जानें उनके सिलेक्शन की वो भावुक कहानी जिसने उनके बीमार पिता को पैरों पर खड़ा कर दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jul 11, 2026

Prabhsimran Singh India call up ,प्रभसिमरन सिंह भारतीय टीम, India vs Zimbabwe T20I series Harare ,भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 हरारे, Prabhsimran Singh father emotional story ,प्रभसिमरन सिंह पिता की कहानी,

क्रिकेटर प्रभसिमरन सिंह अपने पिता के साथ (Photo - @prabhsimran_84)

Prabhsimran Singh India call up: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पंजाब किंग्स (PBKS) के आक्रामक ओपनर प्रभसिमरन सिंह जब जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। यह वही कॉल था जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महीने (जुलाई में) होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए उन्हें पहली बार भारतीय टीम में चुन लिया गया है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में होने वाले इस दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में सिलेक्शन की खबर सुनते ही प्रभसिमरन जश्न मनाने के बजाय सीधे अपने घर भागे। घर पर उनके पिता सरदार सुरजीत सिंह उनका इंतजार कर रहे थे, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमित रूप से उनका डायलिसिस होता है।

खुशखबरी सुनते ही उठ खड़े हुए बीमार पिता

प्रभसिमरन ने बताया कि उनके पिता की तबीयत ऐसी रहती है कि वह खुद से उठ भी नहीं पाते। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिता को भारतीय टीम में सिलेक्शन की बात बताई, वह खुशी के मारे अपने पैरों पर खड़े हो गए। भावुक पिता ने अपने बेटे से सिर्फ एक बात कही, 'अब वहां पहुंच गए हो, तो नीचे मत आना। बस और ज्यादा मेहनत करो।'

IPL 2026 में मचाया जमकर धमाल

शुरुआती सालों में संघर्ष करने के बाद प्रभसिमरन ने आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने आईपीएल 2025 और 2026 दोनों ही सीजन में लगातार 500 से ज्यादा रन बनाए। आईपीएल 2026 में उन्होंने 42.50 की औसत और 168.87 के शानदार स्ट्राइक रेट से 6 अर्धशतक जड़े। इसी दमदार खेल की बदौलत उन्हें ईशान किशन के बाद टीम इंडिया में दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में चुना गया है।

अय्यर, पोंटिंग और युवराज का मिला साथ

प्रभसिमरन अपनी इस कामयाबी का श्रेय पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच रिकी पोंटिंग को देते हैं, जिन्होंने उन्हें खुलकर खेलने की आजादी दी। इसके साथ ही वह पूर्व दिग्गज युवराज सिंह को भी अपना मेंटॉर मानते हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका मार्गदर्शन किया। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे अपने बचपन के दोस्तों के साथ अब प्रभसिमरन भी नीली जर्सी में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

11 Jul 2026 01:00 pm

Published on:

11 Jul 2026 01:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Prabhsimran Singh India call up: पापा खुद से उठ नहीं पाते थे… लेकिन मेरे चयन की बात सुन अपने पैरों पर खड़े हो गए, प्रभसिमरन की इमोशनल कहानी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Gautam Gambhir coaching staff: टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में हो सकता है बड़ा बदलाव, हेड कोच गौतम गंभीर की बढ़ी टेंशन

Gautam Gambhir coaching staff exit ,गौतम गंभीर कोचिंग स्टाफ, Indian cricket team dressing room fight ,भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम विवाद, BCCI review meeting India vs England ,बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग, Next India Test series Sri Lanka ,भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज, Gautam Gambhir coaching staff exit ,गौतम गंभीर कोचिंग स्टाफ, Indian cricket team dressing room fight ,भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम विवाद,
क्रिकेट

‘ये क्या बकवास है’, जब लीक हो गई विराट कोहली की सीक्रेट मीटिंग, टीम के साथी खिलाड़ी का खुलासा

Jordan Cox secret meeting with Virat Kohli
क्रिकेट

सोफी एक्लेस्टोन के पास इतिहास रचने का मौका, 2 विकेट लेते तोड़ देंगी झूलन गोस्‍वामी का रिकॉर्ड

Eng W vs Ind W Only Test
क्रिकेट

Shubman Gill Wimbledon 2026: विंबलडन के रॉयल बॉक्स में पहुंचने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल, फेडरर से की मुलाकात

Shubman Gill Wimbledon 2026 ,शुभमन गिल विंबलडन 2026 , Roger Federer Shubman Gill viral video ,रोजर फेडरर शुभमन गिल वीडियो , India vs England T20 Southampton ,
क्रिकेट

आखिरी मैच में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया, संजू सैमसन की हुई वापसी तो किसका कटेगा पत्ता?

ENG vs IND 5th T20I Playing XI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.