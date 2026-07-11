Gautam Gambhir coaching staff: टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में हो सकता है बड़ा बदलाव, हेड कोच गौतम गंभीर की बढ़ी टेंशन

Gautam Gambhir coaching staff exit: भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबर आ रही है कि टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल होने वाला है और सपोर्ट स्टाफ का कम से कम एक बड़ा सदस्य जल्द ही अपना पद छोड़ सकता है। अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि वह अपनी मर्जी से हट रहे हैं या किसी आईपीएल (IPL) फ्रेंचाइजी से जुड़ने के लिए यह कदम उठा रहे हैं।