इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन विकेट लेने का जश्न मनाती। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricbuzz)
England W vs India W Only Test: लंदन के ऐसिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए। इसके जवाब में मेजबान इंग्लिश टीम ने पहले दिन स्टंप तक एक विकेट खोकर 11 रन बना लिए हैं। पहले दिन इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन तीन विकेट चटकाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं। अब भारत की दूसरी पारी के दौरान उनके पास एक और रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। वह 2 और विकेट लेते ही भारत की पूर्व दिग्गज झूलन गोस्वामी के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी।
इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन के नाम महिला टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल 43 विकेट दर्ज हैं। वह लॉर्ड्स में जारी भारत की दूसरी पारी के दौरान 2 विकेट लेते ही भारत की पूर्व दिग्गज झूलन गोस्वामी को पीछे छोड़ देंगी, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 44 विकेट दर्ज हैं। इस मामले शीर्ष पर इंग्लैंड पूर्व खिलाड़ी मैरी डगन हैं, जिन्होंने 17 मैच में 77 विकेट अपने नाम किए थे।
|खिलाड़ी
|देश
|करियर
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|मैरी डगन
|इंग्लैंड
|1949-1963
|17
|77
|7/6
|बेटी विल्सन
|ऑस्ट्रेलिया
|1948-1958
|11
|68
|7/7
|डायना एडुल्जी
|भारत
|1976-1991
|20
|63
|6/64
|क्लेयर फिट्ज़पैट्रिक
|ऑस्ट्रेलिया
|1991-2006
|13
|60
|5/29
|शांता रंगास्वामी कुलकर्णी
|भारत
|1976-1991
|19
|60
|6/99
|मैरी मैकलेगन
|इंग्लैंड
|1934-1951
|14
|60
|7/10
|रैकेल थॉम्पसन
|ऑस्ट्रेलिया
|1972-1985
|16
|57
|5/33
|जैकी लॉर्ड
|न्यूजीलैंड
|1966-1979
|15
|55
|6/119
|कैथरीन साइवर-ब्रंट
|इंग्लैंड
|2004-2022
|14
|51
|6/69
|एनिड बेकवेल
|इंग्लैंड
|1968-1979
|12
|50
|7/61
|डेनिस विल्सन
|ऑस्ट्रेलिया
|1984-1991
|11
|48
|5/27
|झूलन गोस्वामी
|भारत
|2002-2021
|12
|44
|5/25
|सोफी एक्लेस्टोन*
|इंग्लैंड
|2017-2026
|10*
|43
|5/63
|खिलाड़ी
|देश
|विकेट
|दीप्ति शर्मा
|भारत
|356
|झूलन गोस्वामी
|भारत
|355
|सोफी एक्लेस्टोन
|इंग्लैंड
|338
|एलिस पेरी
|ऑस्ट्रेलिया
|336
|कैथरीन साइवर-ब्रंट
|इंग्लैंड
|335
|शबनीम इस्माइल
|दक्षिण अफ्रीका
|325
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