England W vs India W Only Test: लंदन के ऐसिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्‍लैंड की महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्‍ट मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए। इसके जवाब में मेजबान इंग्लिश टीम ने पहले दिन स्‍टंप तक एक विकेट खोकर 11 रन बना लिए हैं। पहले दिन इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन तीन विकेट चटकाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं। अब भारत की दूसरी पारी के दौरान उनके पास एक और रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। वह 2 और विकेट लेते ही भारत की पूर्व दिग्‍गज झूलन गोस्‍वामी के टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी।