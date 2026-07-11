ENG vs IND 5th T20I: आखिरी मैच में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया, संजू सैमसन की हुई वापसी तो किसका कटेगा पत्ता?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन को लगातार 3 मैच में कुछ अच्छा नहीं कर पाने के चलते प्‍लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया, लेकिन वह भी उम्‍मीदों पर खरे नहीं उतर सके। प्‍लेइंग इलेवन में बाएं हाथ के खिलाड़ियों की ज्‍यादा उपस्थिति टीम मैनेजमेंट को संजू को वापस लाने के लिए मजबूर कर सकती है। इससे टॉप ऑर्डर में बाएं-दाएं हाथ का बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। गंभीर पहले भी इस चीज पर भरोसा जता चुके हैं। संजू को एशियन गेम्स 2026 से पहले खुद को साबित करने का ये आखिरी मौका होगा, ताकि वे ओपनर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर सकें।