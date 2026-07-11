‘ये क्या बकवास है’, जब लीक हो गई विराट कोहली की सीक्रेट मीटिंग, टीम के साथी खिलाड़ी का खुलासा

Jordan Cox secret meeting with Virat Kohli: भारतीय रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली इन दिनों इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्‍होंने आईपीएल 2026 में 600 से अधिक रन बनाते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरा खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। फाइनल में हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्‍सा नहीं ले सके। अब पूरी तरह से फिट होकर वापसी के लिए तैयार हैं। उम्‍मीद है कि वह इंग्‍लैंड के खिलाफ 14 जुलाई को सीरीज का पहला वनडे खेलेंगे। इस मैच से पहले इंग्लैंड के बल्‍लेबाज और आरसीबी में उनके साथी खिलाड़ी जॉर्डन कॉक्स ने लंदन में कोहली के साथ मीटिंग को लेकर चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है।