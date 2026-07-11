IND vs ENG Playing 11: संजू सैमसन की होगी टीम में वापसी? या अब भी फ्लॉप तिलक और ईशान को मिलता रहेगा मौका, देखें प्लेइंग 11

इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की वापसी हो सकती है। सैमसन ने इस सीरीज का पहला मुक़ाबला खेला था, उसके बाद उन्हें खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन ईशान किशन और तिलक वर्मा के फॉर्म ने टीम की चिंता बढ़ा दी हैं। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक की जगह सैमसन की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है।