IND vs ENG 5th T20I: साउथेम्प्टन में बारिश की संभावना सिर्फ 1% और ओस बिंदु 12°C, जानिए टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या लेना चाहेगी

क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि साउथेम्प्टन में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। मैच के दौरान बारिश की संभावना मात्र 1% है। तापमान करीब 21°C रहेगा और हवाएं 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। शुरुआत में तेज हवाओं के कारण नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद (स्विंग) मिलेगी, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद आसान हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक ओस बिंदु (Dew Point) 12°C है और ह्यूमिडिटी 48% रहेगी, जिसका मतलब है कि शाम को ओस (Dew) का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यानी गेंदबाजों को गीली गेंद से परेशान नहीं होना पड़ेगा।