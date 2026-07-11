IND vs ENG 5th T20I: साउथेम्प्टन में बारिश की संभावना सिर्फ 1% और ओस बिंदु 12°C, जानिए टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या लेना चाहेगी

भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक टॉस करते हुए (Photo - BCCI)
IND vs ENG 5th T20I Weather Report: भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को इंग्लैंड दौरे पर अपना आखिरी टी20 मैच खेलने उतरेगी। साउथेम्प्टन के रोज बाउल स्टेडियम में होने वाले इस पांचवें और आखिरी मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया साख बचाने के इरादे से खेलेगी। पांच मैचों की इस सीरीज में इंग्लैंड पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है, क्योंकि पहला मैच बारिश में धुल गया था। अब भारत का लक्ष्य क्लीन स्वीप से बचना है।
क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि साउथेम्प्टन में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। मैच के दौरान बारिश की संभावना मात्र 1% है। तापमान करीब 21°C रहेगा और हवाएं 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। शुरुआत में तेज हवाओं के कारण नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद (स्विंग) मिलेगी, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद आसान हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक ओस बिंदु (Dew Point) 12°C है और ह्यूमिडिटी 48% रहेगी, जिसका मतलब है कि शाम को ओस (Dew) का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यानी गेंदबाजों को गीली गेंद से परेशान नहीं होना पड़ेगा।
चूंकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है और बाद में बल्लेबाजी आसान हो जाएगी, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। लक्ष्य का पीछा करना (चेज करना) इस मैदान पर ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।
इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज लगातार फ्लॉप रहे हैं। चौथे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद 80 रनों की पारी के दम पर भारत ने 158 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक और फिल साल्ट की शतकीय साझेदारी के दम पर आसानी से जीत लिया। इंग्लैंड की टीम इस समय शानदार फॉर्म में है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग